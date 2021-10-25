Пострадавшую в ДТП в Канищеве госпитализировали
Ранее видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Появились подробности аварии на улице Интернациональной. Об этом
Авария случилась в воскресенье, 24 октября, примерно в 18:25 вблизи дома № 16 по улице Интернациональной. Там 48-летний местный житель на Toyota RAV сбил 20-летнюю рязанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушку госпитализировали с травмами.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.