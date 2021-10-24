Умер режиссер фильма «Особенности национальной рыбалки»

На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря «Ленфильма».

На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря «Ленфильма».

О смерти режиссера стало известно в воскресенье, 24 октября.

Народный артист России ушел из жизни накануне вечером, о причинах смерти пока не сообщается.

Александр Рогожкин родился в Ленинграде, окончил Ленинградский государственный университет и в 1971 году стал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника. В 1974—1977 годах был художником-декоратором на киностудии «Ленфильм», известен как режиссер фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом!», работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».