В Сасове установят две кислородные станции для пациентов

В Сасовском межрайонном медицинском центре устанавливают две кислородные станции. Об этом в субботу, 23 октября, сообщила в соцсетях глава городской администрации Евгения Рубцова.

В Сасовском межрайонном медицинском центре устанавливают две кислородные станции. Об этом в субботу, 23 октября, сообщила в соцсетях глава городской администрации Евгения Рубцова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в городе за последние недели существенно ухудшилась. Сейчас в «красной зоне» Сасовского ММЦ лечится около 140 пациентов с COVID-19. У нескольких человек болезнь протекает в тяжелой форме с затруднением дыхания. Для выздоровления им необходима ИВЛ или кислородная маска.

«В настоящее время на территории Сасовского ММЦ ведется монтаж двух кислородных станций. Их мощность позволит одновременно обеспечить поддержку 55 пациентам с дыхательной недостаточностью. Это в 4 раза больше, чем сейчас (при использовании баллонов высокого давления)», — говорится в сообщении главы города.

Кислородные газификаторы установлены на свежем воздухе, во дворе стационара, что позволит оперативно проводить их дозаправку. Станции будут вводить в эксплуатацию уже на следующей неделе, добавила Рубцова.