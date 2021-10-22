Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел на предприятии ООО «Разряд»

Уточняется, что ФГУП «Эластик», о котором ранее шла речь, было признано банкротом еще в 2015 году решением Арбитражного суда.

Взрыв на заводе в Шиловском районе произошел на предприятии ООО «Разряд». Об этом « Интерфаксу » сообщили в Минпромторге России.

Уточняется, что ФГУП «Эластик», о котором ранее шла речь, было признано банкротом еще в 2015 году решением Арбитражного суда. Помещение, где произошел взрыв, выкупило частное коммерческое предприятие ООО «Разряд». Компания имеет лицензию Ростехнадзора на производство, хранение и применение взрывчатых веществ промышленного назначения.

Тот же Ростехнадзор взял надзор за соблюдением правил требований техники безопасности на предприятии.

«Разряд» производит промышленную взрывчатку, в том числе из продуктов утилизации боеприпасов. У предприятия также имеется лицензия Минпромторга России на утилизацию боеприпасов, но непосредственно утилизацией оно в последние годы не занималось. Доля компании на внутреннем рынке промышленных взрывчатых веществ составляет менее 1%.