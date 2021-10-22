В Рязанской области еще 196 человек заразились коронавирусом

За все время коронавирус выявили у 45 962 рязанцев.

В Рязанской области за последние сутки COVID-19 заразились 196 человек. Такие данные в пятницу, 22 октября, привел федеральный оперштаб.

За все время коронавирус выявили у 45 962 рязанцев.

Также сообщается, что девять человек скончались из-за болезни, еще 121 человек выздоровел. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1 308 рязанцев, победили болезнь — 41 798.

В России за последние сутки от коронавируса скончались 1 064 человека. За все время умерли 228 453 граждан.

Кроме того, за сутки «ковид» также выявили у 37 141, победили болезнь — 25 453. С начала пандемии заболели 8 168 305, выздоровели — 7 117 060.