В массовом ДТП в Кораблинском районе пострадали четыре человека

В ДТП пострадали водители Hyundai, Lada Kalina, 27-летняя пассажирка Mazda 3? 57-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Accent.

В четверг, 21 октября, в Кораблинском районе столкнулись несколько автомобилей и трактор. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:00 на выезде из села Незнаново в сторону Рязани. 32-летний житель Рязанской области на Mazda 3 двигался по дороге «Ряжск — Рязань», за ним ехал Hyundai Accent, за рулем которого был 57-летний житель Саратовской области. Во встречном направлении ехал трактор-погрузчик «JCB531-60AG», им управлял 27-летний местный житель. За трактором ехала Lada Kalina, за рулем находился 38-летний водитель. На 75 километре дороги «Рязань-Ряжск» он столкнулся с автомобилем Mazda 3, а затем с Hyundai Accent. После этого Hyundai Accent съехал в кювет, а у Lada Kalina от столкновения выбило задний мост, который ударил в крыло трактору.

В ДТП пострадали водители Hyundai, Lada Kalina, 27-летняя пассажирка Mazda 3, 57-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Accent.

Проводится проверка.