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Минздрав подтвердил гибель 16 человек на рязанском заводе «Эластик»
Таким образом, погибла почти вся рабочая смена.

Минздрав подтвердил гибель 16 человек на рязанском заводе «Эластик». Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Таким образом, погибла почти вся рабочая смена. Еще один человек получил 80% поражения поверхности кожи.

По словам Кузнецова, в настоящее время на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

«По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу», — сказал Кузнецов.

Уточняется, что у пострадавшего состояние оценивается как тяжелое. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил подключить к оказанию помощи специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии имени Вишневского.