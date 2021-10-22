Минздрав подтвердил гибель 16 человек на рязанском заводе «Эластик». Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Таким образом, погибла почти вся рабочая смена. Еще один человек получил 80% поражения поверхности кожи.
По словам Кузнецова, в настоящее время на месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.
«По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу», — сказал Кузнецов.
Уточняется, что у пострадавшего состояние оценивается как тяжелое. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил подключить к оказанию помощи специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии имени Вишневского.