В Рязани вернут левый поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев

Напомним, левый поворот запретили с 1 сентября.

В Рязани вернут левый поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в группе « Подслушано у Водителей Рязани ».

Накануне на место выезжала комиссия. Она озвучила решение вернуть левый поворот, как это было прежде. По мнению участников комиссионного выезда, запрет никак не повлиял на дорожную ситуацию на данном участке.

Напомним, левый поворот запретили с 1 сентября на месяц. Администрация города аргументировала это тем, что он поможет обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.