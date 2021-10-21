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Под Рязанью оштрафовали рыбокомбинат
На предприятии провели проверку еще в апреле 2020 года.

Рязанский Россельхознадзор оштрафовал рыбокомбинат ООО «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба органа.

На предприятии провели проверку еще в апреле 2020 года. Там выявили ряд нарушений. Среди них: не обеспечивается поточность технологических операций, при производстве не контролируется функционирование технологического оборудования, периодичность дезинсекции и дератизации производственных помещений не установлена, емкости для отходов не промаркированы, рыбная продукция обезличена и ряд других нарушений.

В отношении рыбокомбината возбудили дело об административном правонарушении. Юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.

В августе 2021 года прошла еще одна проверка. Ряд нарушений не устранили. 18 октября юридическое лицо оштрафовали на 150 тысяч рублей.