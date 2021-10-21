На пожаре под Рязанью погиб человек

Предположительно, на пожаре погиб мужчина. На место выезжали два автомобиля и шесть человек противопожарной службы.

На пожаре под Рязанью в среду, 20 октября, погиб человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в населенном пункте Ровное Рязанского района поступило в 17:36. Там полностью сгорел деревянный дом с шиферной кровлей.

На пожаре погиб мужчина 1971 года рождения, пишет « МК в Рязани ». По словам следователя, погибший являлся хозяином сгоревшей постройки. Следователи назначили проверку, чтобы выяснить причину смерти.

На место выезжали два автомобиля и шесть человек противопожарной службы. Причины возгорания уточняются.