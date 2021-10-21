На пожаре под Рязанью погиб человек
Предположительно, на пожаре погиб мужчина. На место выезжали два автомобиля и шесть человек противопожарной службы.
На пожаре под Рязанью в среду, 20 октября, погиб человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в населенном пункте Ровное Рязанского района поступило в 17:36. Там полностью сгорел деревянный дом с шиферной кровлей.
На пожаре погиб мужчина 1971 года рождения, пишет «
На место выезжали два автомобиля и шесть человек противопожарной службы. Причины возгорания уточняются.