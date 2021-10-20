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В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду и штрафовать пассажиров
Автор проекта предлагает привлечь к ответственности пассажиров, которые если к пьяному водителю, приравняв это к сокрытию преступления.

В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду и штрафовать пассажиров. Об этом пишет Life.ru.

Автор проекта «20 идей по развитию России» предприниматель Дмитрий Давыдов предложил увеличить штраф за вождение в нетрезвом виде до 100 тысяч рублей и лишать «прав» не на полтора, а на три года.

Вместе с этим Давыдов предлагает привлекать к ответственности пассажиров, которые сели в машину к пьяному водитель. Он приравнивает это к сокрытию преступления.

Уточняется, что санкции не должны коснуться пассажиров общественного транспорта и такси, так как по внешним признакам проверить трезвость водителя не получится.

По мнению автора проекта, ужесточение мер поможет сократить число пострадавших в ДТП.