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Умерла бывший главред газеты «Михайловские вести» Зоя Масляева
В декабре ей должно было исполниться 74 года.

Ушла из жизни бывший главный редактор газеты «Михайловские вести» Зоя Масляева. Об этом в среду, 20 октября, сообщила главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева.

Зоя Масляева работала журналистом, а затем и главным редактором в районной газете. Она возглавляла коллектив «Михайловских ведомостей» более 20 лет, после чего ушла на пенсию.

В декабре ей должно было исполниться 74 года.

«Правление рязанского регионального отделения Союза журналистов России, коллеги журналисты искренне скорбят по поводу смерти Зои Петровны Масляевой и выражают соболезнование коллективу „Михайловских вестей“, всем, кто знал этого замечательного человека, честного перед своими земляками и товарищами по журналистскому цеху», — говорится в сообщении Галины Зайцевой.