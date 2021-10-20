Мошенники обманули рязанских пенсионерок по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

Одна из пенсионерок перевела на счет мошенников 900 тысяч рублей.

Рязанская полиция предупредила местных жителей — мошенники вновь стали использовать популярную схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Правоохранители объяснили, что мошенники звонят потенциальным жертвам и говорят, что их родственники стали виновниками ДТП. Для «решения проблемы» якобы требуются деньги, чтобы не завели уголовное дело.

На эту уловку за минувшие сутки попались восемь рязанских пенсионерок в возрасте от 80 до 85 лет. В каждом случае злоумышленник по телефону сообщал пожилой женщине, что их родственница — «внучка», «дочка» или «соседка» попали в ДТП, виновны и срочно требуются деньги для «откупа».

Одна из пенсионерок перевела на счет мошенников 900 тысяч рублей. Пожилая рязанка поверила злоумышленникам и отдала приехавшему курьеру все свои сбережения.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступлений. Принимают меры для установления личности мошенников и их задержания.