В Рыбновской школе-интернате открыли обновленную швейную мастерскую

С помощью фонда «ДетскиеДомики» мастерскую отремонтировали, на средства Фонда президентских грантов установили новую мебель и оборудование

В Рыбновской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей открыли обновленную швейную мастерскую.

С помощью фонда «ДетскиеДомики» мастерскую отремонтировали, на средства Фонда президентских грантов установили новую мебель и оборудование.

Воспитанникам и гостям презентовали программу «День профессий. Профориентация в индустрии моды». Это годовой курс по профориентации с тестированием, анкетированием, групповыми и индивидуальными занятиями.

Программа «День профессий. Профориентация в индустрии моды» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в пользу 200 детей с ограниченными возможностями здоровья в Московской, Рязанской и Самарской областях, Республике Татарстан.