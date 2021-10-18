В Рязанской области на улицу выкинули чемоданы с 14 щенками

Чемоданы нашли на границе Пронского и Кораблинского районов. В них оказалось 14 щенков.

В Рязанской области на улицу выкинули чемоданы с щенками. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Чемоданы нашли на границе Пронского и Кораблинского районов. В них оказалось 14 щенков.

Зооволонтеры сообщили, что у многих животных были отрублены хвосты, один из щенков был еще слепым.

Отмечается, что ранее в деревне Бакланово у кладбища волонтеры обнаружили подобную находку. Там обнаружили восемь щенков, которые выбросил в кусты мужчина.