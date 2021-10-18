В Рязанской области на улицу выкинули чемоданы с 14 щенками

В Рязанской области на улицу выкинули чемоданы с щенками. Об этом пишет ИД «
Чемоданы нашли на границе Пронского и Кораблинского районов. В них оказалось 14 щенков.
Зооволонтеры сообщили, что у многих животных были отрублены хвосты, один из щенков был еще слепым.
Отмечается, что ранее в деревне Бакланово у кладбища волонтеры обнаружили подобную находку. Там обнаружили восемь щенков, которые выбросил в кусты мужчина.
«Что с этим делать, не знаем: приют для беспризорных животных официально еще не открыт. Есть здание, но в нем ни воды, ни света, не тепла. Сейчас своими силами латаем текущую крышу, спасибо волонтерам Анне Карамышевой, Дмитрию Грачеву, Оксане Кораблевой и другим. Призывать людей к ответственному отношению к животным мы уже устали. Одна надежда, что получится пристроить хотя бы часть из этих и еще десятков наших „подшефных“. Если что — звоните.