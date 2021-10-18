В Рязани умерла учитель Людмила Журавова

Учитель английского языка школы № 14 Людмила Журавова умерла в понедельник, 18 октября.

В Рязани умерла учитель Людмила Журавова. Об этом сообщили в группе МБОУ «Школа № 14» « ВКонтакте ».

Журавова Людмила Валентиновна скончалась в понедельник, 18 октября. Она работала учителем английского языка, была награждена знаком «Отличник народного просвещения» Министерства просвещения РСФСР.

«Нет слов, чтобы высказать, как больно и горько… Искренне скорбим вместе с вами. Вечная память прекрасному Учителю, так бесконечно любившему жизнь, детей, школу!» — говорится в сообщении.