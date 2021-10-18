В Рязани планируют возобновить движение маршрутки № 45

Планируется возобновить работу маршрута, чтобы обеспечить транспортом жителей Ворошиловки. Отмечается, что автобусы проследуют через Приокский, Северную окружную дорогу и центр города до улицы Большой в Песочне.

В Рязани депутаты обсудили движение маршрута № 45, который на данный момент не обслуживается. Об этом сообщили в гордуме.

Планируется возобновить работу маршрута, чтобы обеспечить транспортом жителей Ворошиловки. Отмечается, что автобусы проследуют через Приокский, Северную окружную дорогу и центр города до улицы Большой в Песочне.

«Это позволит разгрузить новый микрорайон», — считают в гордуме.