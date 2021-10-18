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В полиции рассказали подробности ночной погони за «Хендэ» в Канищеве
Мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на два года и штраф более 30 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 36-летний рязанец на Hyundai Santa Fe не остановился по требованию полицейских. Экипаж ДПС начал преследование.

На пересечении улицы Бирюзова и проезда Шабулина водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

На рязанца составили административные протоколы за невыполнение требований об остановке и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на два года и штраф более 30 тысяч рублей.

Ранее об аварии сообщили очевидцы. Момент столкновения попал на видео.