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Рязанцы смогут отслеживать недорогие посылки с AliExpress
В «Почте России» заявили, что новый маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта сократит время доставки товаров в сегменте до $5. Также «Цайняо» и «Почта России» внедрят новую систему отслеживания недорогих посылок с AliExpress.

Рязанцы смогут отслеживать недорогие посылки с AliExpress. «Цайняо» с «Почтой Китая» и «Почтой России» разработали логистическое решение для доставки недорогих отправлений.

В «Почте России» заявили, что новый маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта сократит время доставки товаров в сегменте до $5. Также «Цайняо» и «Почта России» внедрят новую систему отслеживания недорогих посылок с AliExpress.

Новое решение заменит существующий маршрут, который включает доставку морем, и позволит покупателям получать заказы быстрее. Кроме того, теперь покупатели товаров на AliExpress стоимостью до $5 смогут отследить по трек-номеру поступление пакета в отделение или почтовый ящик. Продавцы на платформе «Цайняо» также будут получать уведомление о поступлении посылки в ОПС или почтовый ящик.

Новое решение даст возможность «Цайняо» в ближайшее время полностью отказаться от неотслеживаемых отправлений. До конца года с использованием нового решения «Почта России» планирует доставить из Китая около 30 млн отправлений.

Посылки будут доставляться в Россию с использованием мультимодальных маршрутов — на автомобилях и поездах. В «Почте России» заверили, что это обеспечит стабильную доставку товаров даже в условиях продолжающихся ограничений авиаперевозок.

По данным главного таможенного управления КНР, общий товарооборот Китая и России в первой половине 2021 года увеличился на 28%. По данным ФТС России, по итогам первых пяти месяцев года Китай стал главным торговым партнером страны: объем товарооборота вырос на 126,1% до $50,1 млрд. На Китай приходится порядка 90% всех трансграничных отправлений.

«Цайняо» с «Почтой Китая» и «Почтой России» разработали логистическое решение для доставки недорогих отправлений.

В «Почте России» заявили, что новый маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта сократит время доставки товаров в сегменте до $5. Также «Цайняо» и «Почта России» внедрят новую систему отслеживания недорогих посылок с AliExpress.

Новое решение заменит существующий маршрут, который включает доставку морем, и позволит покупателям получать заказы быстрее. Кроме того, теперь покупатели товаров на AliExpress стоимостью до $5 смогут отследить по трек-номеру поступление пакета в отделение или почтовый ящик. Продавцы на платформе «Цайняо» также будут получать уведомление о поступлении посылки в ОПС или почтовый ящик.

Новое решение даст возможность «Цайняо» в ближайшее время полностью отказаться от неотслеживаемых отправлений. До конца года с использованием нового решения «Почта России» планирует доставить из Китая около 30 млн отправлений.

Посылки будут доставляться в Россию с использованием мультимодальных маршрутов — на автомобилях и поездах. В «Почте России» заверили, что это обеспечит стабильную доставку товаров даже в условиях продолжающихся ограничений авиаперевозок.

По данным главного таможенного управления КНР, общий товарооборот Китая и России в первой половине 2021 года увеличился на 28%. По данным ФТС России, по итогам первых пяти месяцев года Китай стал главным торговым партнером страны: объем товарооборота вырос на 126,1% до $50,1 млрд. На Китай приходится порядка 90% всех трансграничных отправлений.