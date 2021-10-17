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В орловском цирке на арене медведь напал на дессировщицу
В Орле во время циркового представления медведь набросился на ассистентку дрессировщика. Инцидент произошел в субботу, 16 октября, во время вечернего шоу, сообщает «Орловский меридиан».

В Орле во время циркового представления медведь набросился на ассистентку дрессировщика. Инцидент произошел в субботу, 16 октября, во время вечернего шоу, сообщает «Орловский меридиан».

На сцену вышли дрессировщики с двумя медведями. В какой-то момент что-то разозлило животное, и медведь набросился на дрессировщицу. Ее коллега пытался остановить животное. Преграды между сценой и зрительским залом нет, отметили зрители.

Пострадавшую увезли в больницу, ее состояние уточняется. По словам очевидцев, женщина беременна.