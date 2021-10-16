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Житель Старожиловского района угрожал задушить свою жену
Полицейские пресекли семейный конфликт в поселке Старожилово, в ходе которого мужчина угрожал супруге убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские пресекли семейный конфликт в поселке Старожилово, в ходе которого мужчина угрожал супруге убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 26-летняя жительница поселка и сообщила, что дома нетрезвый супруг угрожает ее задушить. Полицейские выехали на адрес и предотвратили происшествие.

По предварительной информации, супруги дома вместе выпивали. В какой-то момент нетрезвая женщина припомнила мужу ситуацию, когда какие-то мужчины оскорбляли ее, а супруг якобы не смог заступиться. 31-летний мужчина подверг сомнению правдивость этой истории, что только рассердило женщину. В итоге житель поселка пригрозил, что задушит обидчицу, и двинулся на нее. Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.