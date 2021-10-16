Водителям рассказали о необходимой подготовке машины к зиме

Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зиме, чтобы не столкнуться с неполадками в его работе в холода. Об этом рассказал агентству «
Эксперт подчеркнул важность замены масла, проверки уровня электролита в аккумуляторе и его плотности.
По его словам, в морозные температуры масло густеет и хуже справляется со смазкой узлов и деталей.
«Для регионов с суровыми зимами подойдет масло 0W30 вместо 5W30», — отметил Рязанов.
Он добавил, что проверка системы отопления и целостности лобового стекла также нужна.
В сезон дорожных реагентов лакокрасочное покрытие и подвеска автомобиля будут подвержены дополнительной нагрузке, поэтому важно проверить кузов и днище машины на наличие сколов или трещин, подытожил автоэксперт.