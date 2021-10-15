В Рязанском агротехнологическом университете открыли мастерские по стандартам WorldSkills

В пятницу, 15 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открыли мастерские по стандартам WorldSkills по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария».

В пятницу, 15 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева открыли мастерские по стандартам WorldSkills по компетенциям «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Промышленное садоводство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария».

Инновационные мастерские создали в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

На открытии гости университета посетили мастерские, в которых прошла демонстрация специализированного оборудования в работе и дегустация изготовленной на этом оборудовании продукции.

В приветственном слове заведующий кафедрой «Организация транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности» Александр Шемякин отметил, что главная задача университета — обеспечить регион высококвалифицированными специалистами, свободно владеющими профессиональными навыками и способными к эффективной работе на уровне мировых стандартов.

В свою очередь министр образования региона Ольга Щетинкина подчеркнула, что мастерские, оснащенные современным оборудованием, по стандартам WorldSkills позволяют приблизить процесс обучения к реальным условиям производства.

Региональный министр сельского хозяйства Борис Шемякин выразил слова благодарности всем сотрудникам университета, которые участвовали в реализации проекта.

От лица студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Тимофей Кажанов выразил руководству вуза за внимание к их обучению. Благодаря такой форме образования у студентов появилась возможность изучать предметы не только в теории, но и в условиях, максимально приближенным к реальному производству.

Оборудование мастерских по приоритетной группе компетенций позволило модернизировать материально-техническую базу университета в соответствии со стандартами WorldSkills, внедрить инновационные подходы и современные технологии в организацию образовательного процесса.