В рязанской поликлинике образовалась очередь к дежурному врачу

Отмечается, что фото сделано около 16:45, в очереди больше 30 человек.

В пятницу, 15 октября, во 2-й поликлинике образовалась очередь к дежурному врачу. Информация об этом появилась «ВКонтакте».

Отмечается, что фото сделано около 16:45, в очереди больше 30 человек.

«Врач принимает с 14 до 20:00. Без приема у врача больничный ни закрыть, ни открыть не могут», — написал автор сообщения.

Он добавил, что участковый работает на половину ставки и принимает по талонам, которые взять непросто.

«Поэтому вынужденно направляют к дежурному. И эти при таком уровне медицины эти люди говорят о принудительной вакцинации от популярной болячки», — посетовал рязанец.