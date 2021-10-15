В Рязани 29-летний рецидивист украл корзину с продуктами

Кража произошла в одном из магазинов, расположенных на Куйбышевском шоссе.

Рязанские полицейские поймали 29-летнего местного жителя, который украл корзину с продуктами из сетевого супермаркета. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Кража произошла в одном из магазинов, расположенных на Куйбышевском шоссе. Там мужчина набрал корзину продуктов на 1500 рублей и, игнорируя сотрудников магазина, проследовал мимо кассы к выходу. Продавцы вызвали полицию.

Сотрудники полиции осмотрели ближайшую к магазину территорию и задержали похожего по описанию мужчину. Им оказался 29-летний неработающий мужчина. Ранее он сидел за ограбление, незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.