\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
12°
Вск, 17
11°
ЦБ USD 71.24 -0.54 16/10
ЦБ EUR 82.73 -0.6 16/10
Нал. USD 70.96 / 71.95 17:17
Нал. EUR 82.41 / 83.20 17:17
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
2 533
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
7 051
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 865
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани 29-летний рецидивист украл корзину с продуктами
Кража произошла в одном из магазинов, расположенных на Куйбышевском шоссе.

Рязанские полицейские поймали 29-летнего местного жителя, который украл корзину с продуктами из сетевого супермаркета. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Кража произошла в одном из магазинов, расположенных на Куйбышевском шоссе. Там мужчина набрал корзину продуктов на 1500 рублей и, игнорируя сотрудников магазина, проследовал мимо кассы к выходу. Продавцы вызвали полицию.

Сотрудники полиции осмотрели ближайшую к магазину территорию и задержали похожего по описанию мужчину. Им оказался 29-летний неработающий мужчина. Ранее он сидел за ограбление, незаконное проникновение в жилище и угрозу убийством.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.