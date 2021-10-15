В Касимове 44-летнего рецидивиста уличили в краже коляски

Касимовские полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда.

Касимовские полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Пропажу коляски обнаружила 35-летняя местная жительница. Накануне вечером она оставила ее в подъезде многоквартирного дома, однако ночью услышала шум на лестничной клетке — оказалось коляска пропала. Она обратилась в полицию.

Дежурный передал информацию патрулям, курсирующим по улицам города. Учитывая ночной час, полицейским легко удалось обнаружить мужчину с пустой детской коляской. Вором оказался 44-летний ранее судимый за кражу местный житель.

Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.