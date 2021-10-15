В центре Рязани «ГАЗель» сбила пешехода

Авария случилась вблизи дома № 29 по улице Свободы.

В центре Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 14 октября, примерно в 17:45 вблизи дома № 29 по улице Свободы. Там 45-летний рязанец на «ГАЗели» не убедился в безопасности своего маневра и сбил 45-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.