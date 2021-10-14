В Рязани продолжаются «масочные» рейды

У рязанских водителей и кондукторов проверили наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств.

В Рязани прошли «масочные» рейды на остановках общественного транспорта в Семчине и Недостоеве. Об этом сообщил сайт мэрии.

В проверках участвовали сотрудники правоохранительных органов, управления транспорта и специалисты по делам ГОЧС. У рязанских водителей и кондукторов проверили наличие индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих средств.

Также беседы провели с 53 рязанцами на остановках Московского района. Рейды продолжатся.