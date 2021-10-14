Рязанцев предупредили об усилении ветра
«В ближайший час, с сохранением до конца суток 14 октября, ночью и в первой половине дня 15 октября, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра», — говорится в сообщении. Скорость порывов составит 12-17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили об усилении ветра. Соответствующее метеопредупреждение опубликовали вечером в четверг, 14 октября, на сайте регионального МЧС.
«В ближайший час, с сохранением до конца суток 14 октября, ночью и в первой половине дня 15 октября, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра», — говорится в сообщении.
Скорость порывов составит 12-17 метров в секунду.