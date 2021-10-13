В Скопинском районе раскрыли кражу бытовой техники

Инцидент случился в деревне Свинушки.

В Скопинском районе полицейские раскрыли кражу бытовой техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Инцидент случился в деревне Свинушки. Кражу обнаружили сами полицейские — они обходили территорию района и заметили, что дверь одного из домов открыта, а хозяев в жилище нет. Выяснилось, что пока хозяева были в отъезде, неизвестные проникли в жилище, взломали входную дверь и похитили имущество — от микроволновки до холодильника.

Полицейские нашли злоумышленников по ряду характерных признаков. Ранее они уже были судимы за кражи из домов.

Преступников разыскали и задержали. Ими оказались 21-летний и 20-летний мужчины. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.