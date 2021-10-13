В Рязани задержали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске

Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали двоих злоумышленников, которые находились в федеральном розыске. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД .

Оперативники задержали 24-летнего уроженца одной из республик Закавказья. Его обвиняют в совершении кражи в Москве. Мужчина пытался скрыться от сотрудников столичной полиции и его объявили в федеральный розыск. Рязанские оперативники разыскали его и задержали.

Также полицейские разыскали 50-летнего рязанца. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении тяжкого преступления. Он скрывался от органов следствия, но был разыскан и задержан полицейскими.

Злоумышленников передали инициаторам розыска. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.