В центре Рязани водитель «ГАЗели» устроил ДТП

ДТП произошло в 12:30 у дома № 51 по улице Вознесенской. 58-летний житель Клепиковского района на «ГАЗ 3302» ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 38-летний житель Рязанского района.

В среду, 13 октября, водитель «ГАЗели» устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 12:30 у дома № 51 по улице Вознесенской. 58-летний житель Клепиковского района на «ГАЗ 3302» ехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 38-летний житель Рязанского района.

«Четырнадцатая» по инерции продолжила движение и врезалась в припаркованный Suzuki SX4. Водитель «ВАЗ-2114» получил травмы, ему оказали медпомощь.