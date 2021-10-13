Рязанец пытался украсть детали с железной дороги

Полиция установила, что мужчина заранее присмотрел части и детали верхнего строения пути бывшего употребления, которые находились на территории производственной базы ПМС-12 на станции Шелухово Московской железной дороги.

Транспортные полицейские задержали жителя Рязанской области 1971 года рождения, которого подозревают в хищении чермета с производственной базы ПСМ-12. Об этом сообщили в рязанском линейном отделе МВД.

Полиция установила, что мужчина заранее присмотрел части и детали верхнего строения пути бывшего употребления, которые находились на территории производственной базы ПМС-12 на станции Шелухово Московской железной дороги. Рязанец отправился туда на машине. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он погрузил изделия в машину, вывез с территории базы и спрятал.

Позже злоумышленник вернулся в тайник, чтобы забрать добычу, но не успел, так как его задержала полиция. У мужчины изъяли больше 160 килограммов железнодорожных деталей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).