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Рязанец пытался украсть детали с железной дороги
Полиция установила, что мужчина заранее присмотрел части и детали верхнего строения пути бывшего употребления, которые находились на территории производственной базы ПМС-12 на станции Шелухово Московской железной дороги.

Транспортные полицейские задержали жителя Рязанской области 1971 года рождения, которого подозревают в хищении чермета с производственной базы ПСМ-12. Об этом сообщили в рязанском линейном отделе МВД.

Полиция установила, что мужчина заранее присмотрел части и детали верхнего строения пути бывшего употребления, которые находились на территории производственной базы ПМС-12 на станции Шелухово Московской железной дороги. Рязанец отправился туда на машине. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он погрузил изделия в машину, вывез с территории базы и спрятал.

Позже злоумышленник вернулся в тайник, чтобы забрать добычу, но не успел, так как его задержала полиция. У мужчины изъяли больше 160 килограммов железнодорожных деталей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).