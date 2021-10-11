Три компании претендуют на модернизацию уличного освещения в Рязани

Семилетний энергосервисный контракт, направленный на повышение эффективности систем освещения, истек в мае этого года.

В адрес рязанской мэрии от трех коммерческих структур поступили предложения по развитию и обслуживанию сетей уличного освещения. Об этом РЗН. инфо сообщили источники в горадминистрации.

Претендентами на получение подряда сейчас являются ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «Световые технологии ЭСКО» и ООО «БЛ ЭСКО». Первые две структуры собираются модернизировать освещение в рамках концессионного соглашения, третья — с применением лизинговой схемы.

По расчетам мэрии, для улучшения уличной иллюминации необходимо заменить 19 434 светильника.

Напомним, что семилетний энергосервисный контракт, направленный на повышение эффективности систем освещения, истек в мае этого года.