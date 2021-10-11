Россиянам рассказали, в каком случае пациент с COVID-19 легче перенесет болезнь

Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора.

Врачи Роспотребнадзора рассказали, в каком случае пациент с коронавирусом легче перенесет болезнь. Их слова в понедельник, 11 октября, приводят РИА Новости .

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, коронавирус будет протекать легче и быстрее, если при контакте с больным человек был в маске, а затем прополоскал горло, помыл руки и лицо. Специалист объяснила это тем, что в этом случае в организм попадет меньшая доза вируса.

«В организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — пояснила врач.

Что касается нового штамма, то, по словам врача-терапевта Дарьи Хавкиной, он в целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться быстрее, нередко уже на пятый день.

Также специалисты напомнили, что тяжелее и дольше болеют обычно люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.