На Северной окружной перевернулся автомобиль
На Северной окружной затруднено движение. Пробка образовалась от парка Морской славы в сторону города до 2-го Борковского карьера.
В понедельник, 11 октября, на Северной окружной перевернулся автомобиль. Видео с места ДТП появилось в соцсети.
Машина перевернулась около гипермаркета «Лента». По информации пресс-службы регионального управления МВД, никто не пострадал.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на Северной окружной затруднено движение. Пробка образовалась от парка Морской славы в сторону города до 2-го Борковского карьера.