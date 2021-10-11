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Для родителей рязанских школьников проведут родительское собрание онлайн
На родительском собрании обсудят государственную итоговую аттестацию для выпускников 9 и 11 классов. Вопросы можно задавать под постом. На них ответят в прямом эфире.

В четверг, 14 октября, для родителей рязанских школьников проведут собрание в режиме онлайн. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» «ВКонтакте».

Собрание начнется в 18:00.

На родительском собрании обсудят государственную итоговую аттестацию для выпускников 9 и 11 классов. Вопросы можно задавать под постом. На них ответят в прямом эфире.