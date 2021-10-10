В Турлатово зафиксировали значительные превышения сероводорода в воздухе

В Турлатово газоанализатор зафиксировал сильные превышения по сероводороду и диоксиду серы в воздухе. Жители Турлатово двое суток жаловались на химический смог, который распространялся по жилым кварталам, висел в воздухе и не рассеивался, сообщает рязанская общественная организация «Дышим чистым».

В Турлатово газоанализатор зафиксировал сильные превышения по сероводороду и диоксиду серы в воздухе. Жители Турлатово двое суток жаловались на химический смог, который распространялся по жилым кварталам, висел в воздухе и не рассеивался, сообщает рязанская общественная организация «Дышим чистым».

По данным активистов, данные по сероводороду 8 октября составили 66 ПДК мр, 9 октября — 27,25 ПДК мр. По содержанию диоксида серы в воздухе 8 октября — 22,1 ПДКсс, на следующий день — 48,72 ПДКсс.

Химический смог не рассеивался из-за неблагоприятных метеорологических условий — мешал слабый ветер и переменные его направления.

«Есть фото предполагаемого основного источника выбросов (прикреплены к посту). Жители жаловались на резкое ухудшение самочувствия: зуд кожи, отечность тканей, отек слизистых носа и горла, зуд в глазах, давление в груди, першение, кашель, тошноту, боль в эпигастральной области», — сообщается в посте.

Также активисты добавили, что от лица жителей будет подготовлено письменное обращение с требованием обеспечить в периоды неблагоприятных метеорологических условий, обьявленные рязанским гидрометом, круглосуточное наблюдение за загрязнением воздуха в этом районе — вплоть до установки в Турлатово стационарного поста наблюдения управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Жителей Турлатово просят зафиксировать у врача ухудшение самочувствия в последние дни, которое предположительно происходит из-за выбросов.

Напомним, ранее рязанцы сняли на видео выбросы, накрывшие микрорайон Канищево.