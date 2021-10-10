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В Татарстане потерпел крушение самолет, есть погибшие
В Татарстане в воскресенье, 10 октября, потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами на борту. Об этом рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о случившемся. На борту находились 20 парашютистов и двое членов экипажа.

L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.

Число погибших и пострадавших уточняется. По предварительным данным, удалось извлечь семерых выживших.