В Татарстане потерпел крушение самолет, есть погибшие
В Татарстане в воскресенье, 10 октября, потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.
В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами на борту. Об этом рассказал
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о случившемся. На борту находились 20 парашютистов и двое членов экипажа.
L410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1973 году.
Число погибших и пострадавших уточняется. По предварительным данным, удалось извлечь семерых выживших.