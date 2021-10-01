У рязанца арестовали «Ниссан» за долги
У мужчины были непогашенные штрафы за нарушения ПДД. Сотрудники органов принудительного исполнения арестовали автомобиль Nissan Teana 2014 года. Машину оставили ему на хранение, но запретили пользоваться.
В Рязани у местного жителя арестовали автомобиль из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
У мужчины были непогашенные штрафы за нарушения ПДД. Сотрудники органов принудительного исполнения арестовали автомобиль Nissan Teana 2014 года. Машину оставили ему на хранение, но запретили пользоваться.