Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный контейнер

Подозреваемая дает признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Жительница Пермского края убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный контейнер. Об этом сообщил региональный следком.

Тело младенца нашли в городе Чернушка 2 января. По данным следователей, 59-женщина убила внучку, которую дома родила ее 37-летняя дочь. Злоумышленница спрятала тело в коробку, а ту выбросила в контейнер.

О случившемся стало известно благодаря соседям.

Подозреваемая дает признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».