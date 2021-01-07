Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный контейнер
Подозреваемая дает признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Жительница Пермского края убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный контейнер. Об этом
Тело младенца нашли в городе Чернушка 2 января. По данным следователей, 59-женщина убила внучку, которую дома родила ее 37-летняя дочь. Злоумышленница спрятала тело в коробку, а ту выбросила в контейнер.
О случившемся стало известно благодаря соседям.
Подозреваемая дает признательные показания. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».