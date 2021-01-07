Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца срока
Сторонники Трампа собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. По данных полиции, во время протестов погибли четыре человека.
Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца президентского срока. Об этом в четверг, 7 января, на своей
Цукенберг считает недопустимым использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».
Напомним, накануне сторонники Трампа собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. По данных полиции, во время протестов погибли четыре человека.
Инаугурация Байдена должна пройти в среду, 20 января.