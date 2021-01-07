Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца срока

Сторонники Трампа собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. По данных полиции, во время протестов погибли четыре человека.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца президентского срока. Об этом в четверг, 7 января, на своей странице написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Цукенберг считает недопустимым использование соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».

Напомним, накануне сторонники Трампа собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. По данных полиции, во время протестов погибли четыре человека.

Инаугурация Байдена должна пройти в среду, 20 января.