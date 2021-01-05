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Разбившийся на снегоходе под Рязанью мужчина работал водителем Пескова
Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник. Песков приезжал на место трагедии.

Мужчина, который 4 января насмерть разбился на снегоходе в Рыбновском районе, работал водителем Дмитрия Пескова — пресс-секретаря президента. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Песков приезжал на место трагедии. Информацию о том, что погибшего забрали в Москву, источник не подтвердил. По его данным, тело направили в рязанское бюро судебно-медицинской экспертизы.