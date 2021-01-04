Умерла создатель «Книги Памяти Рязанской области» Ильда Антошина
Об этом в понедельник, 4 января, сообщил губернатор Николай Любимов. Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ильды Антошиной.
Умерла создатель изданий «Книга Памяти Рязанской области» и «Солдаты Победы. 1941 — 1945 гг.» Ильда Антошина. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил губернатор Николай Любимов.
«Ильда Николаевна была замечательным человеком, настоящим патриотом Рязанского края. Благодаря ее самоотверженному труду сохранилась память о рязанцах-участниках Великой Отечественной войны и локальных войн прошлого века», — отметил глава региона.
Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ильды Антошиной.