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Умерла создатель «Книги Памяти Рязанской области» Ильда Антошина
Об этом в понедельник, 4 января, сообщил губернатор Николай Любимов. Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ильды Антошиной.

Умерла создатель изданий «Книга Памяти Рязанской области» и «Солдаты Победы. 1941 — 1945 гг.» Ильда Антошина. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил губернатор Николай Любимов.

«Ильда Николаевна была замечательным человеком, настоящим патриотом Рязанского края. Благодаря ее самоотверженному труду сохранилась память о рязанцах-участниках Великой Отечественной войны и локальных войн прошлого века», — отметил глава региона.

Он выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ильды Антошиной.