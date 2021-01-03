В центре Рязани отключили воду из-за аварии на водопроводе

В Рязани по нескольким адресам отключили воду из-за аварии на водопроводе. До 16:00 от водоснабжения отключены дома по адресам: ул. Дзержинского, 62 к.1, ул. Стройкова, 11, Пушкина, 38.

В Рязани отключили воду в нескольких домах. В здании теплопункта на Дзержинского, 62 накануне произошел порыв на водопроводе, сообщили в пресс-службе городской администрации 3 января. Специалисты МП «Водоканал города Рязани» вели работы по устранению аварийной ситуации до 2:00.

Сейчас работы продолжаются. До 16:00 от водоснабжения отключены дома по адресам: ул. Дзержинского, 62 к.1, ул. Стройкова, 11, Пушкина, 38.

Подвоз воды организуют на ул. Стройкова, д. 11.

По данным на 10:45, водоснабжение восстановлено по адресам: Пушкина, 38 и Стройкова, 11.