В столичном кафе произошла стрельба
Мужчина несколько раз выстрелил по сидевшим в кафе посетителям. Полицейские нашли на месте три стреляные гильзы.
В четверг, 28 января, в московском кафе произошла стрельба. Об этом
Мужчина несколько раз выстрелил по сидевшим в кафе посетителям. Полицейские нашли на месте три стреляные гильзы.
Травмы получили трое мужчин, одного из них госпитализировали.
Стрелка задержали на улице Софьи Ковалевский: им оказался 40-летний приезжий. У мужчины изъяли предмет, похожий на травматический пистолет.
На злоумышленника завели дела по статьям 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 213 УК («Хулиганство»). Подозреваемого арестовали.