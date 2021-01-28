В столичном кафе произошла стрельба

Мужчина несколько раз выстрелил по сидевшим в кафе посетителям. Полицейские нашли на месте три стреляные гильзы.

В четверг, 28 января, в московском кафе произошла стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Мужчина несколько раз выстрелил по сидевшим в кафе посетителям. Полицейские нашли на месте три стреляные гильзы.

Травмы получили трое мужчин, одного из них госпитализировали.

Стрелка задержали на улице Софьи Ковалевский: им оказался 40-летний приезжий. У мужчины изъяли предмет, похожий на травматический пистолет.

На злоумышленника завели дела по статьям 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 213 УК («Хулиганство»). Подозреваемого арестовали.