Путин предложил ввести новый урок в школах
Президент поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть включение в учебную программу занятий по отечественному кинематографу, передает ТАСС. Ведомства предоставят доклад до 1 июня.
Владимир Путин предложил ввести новый урок в школах. Президент поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть включение в учебную программу занятий по отечественному кинематографу,
Ведомства предоставят доклад до 1 июня. Ответственными назначили министров Сергея Кравцова и Ольгу Любимову.