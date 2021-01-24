Соцсети: на трассе М5 в аварии с фурами пострадали рязанцы

На трассе в Подмосковье произошла авария с участием большегрузов и двух легковых автомобилей. Видео с места ДТП опубликовали в соцсетях. Среди участников аварии — машина с рязанскими номерами.

На трассе М5 «Урал» произошла авария с участием большегрузов и легковых автомобилей. Видео с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы в воскресенье, 24 января.

По словам автора видео, авария произошла при повороте на поселок Белоомут Московской области. На кадрах записи — два легковых автомобиля, которые занесло на обочину. Одна из машин с рязанскими номерами. Ее откапывают из снега.

Также на трассе стоят несколько большегрузов.

Выясняются подробности случившегося.