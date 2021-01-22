В Спасском районе нашли свалку с чрезвычайно опасными отходами

Прокуратура Спасского района направила материал для решения вопроса о возбуждении дела по части 1 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

В Спасском районе нашли свалку с чрезвычайно опасными отходами. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает издательство «Пресса».

Свалку с ртутными, ртутно-кварцевые и люминесцентными лампами, а также 10- и 5-литровыми канистрами с опасными веществами (изопропиловый спирт, формалин и другие) обнаружили в районе станции Тысья. Ее площадь составила около 14 квадратных метров.

Проверка показала, что отходы 1-го класса опасности неизвестные выбросили с 18 на 19 января.

Прокуратура Спасского района направила материал для решения вопроса о возбуждении дела по части 1 статьи 247 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

22 января незаконную свалку ликвидировали. Опасные отходы вывезла специализированная организация ООО «Спектр».