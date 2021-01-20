Рязанские многодетные семьи получили более тысячи участков для строительства жилья

Согласившимся семьям предоставили 168 участков в Храпово и Божатково, 46 участков в Дягилево, 736 участков в Букрино и 145 участков в селе Пальные. В данный момент осталось 114 участков под индивидуальное жилищное строительство.

В среду, 20 января, в гордуме на заседании комитета по социальным вопросам обсудили предоставление многодетным семьям земельных участков. Всего на учет для получения земельных участков поставлено 3 258 семей.

Из них 1 095 получили землю, а 1 829 — отказались. На заседании отметили, что основные причины отказа семей от земельных участков — их удаленность от города, отсутствие дорог и коммуникаций, а также социальной инфраструктуры.

Согласившимся семьям предоставили 168 участков в Храпово и Божатково, 46 участков в Дягилево, 736 участков в Букрино и 145 участков в селе Пальные. В данный момент осталось 114 участков под индивидуальное жилищное строительство. Один из них в Дягилево, другие в сёлах Мушковатово, Букрино и в селе Пальные